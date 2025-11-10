Assine
Explosão de carro em Nova Délhi deixa pelo menos 8 mortos e 19 feridos

10/11/2025 14:07

Pelo menos oito pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando um carro explodiu no centro da capital da Índia, Nova Délhi, nesta segunda-feira (10), informou o subchefe dos bombeiros da cidade à AFP. 

Citando autoridades de um hospital próximo ao local da explosão, AK Malik relatou que "oito pessoas morreram até agora e 19 estão feridas".

O comissário de polícia da capital, Satish Golcha, declarou aos jornalistas que "um veículo que circulava lentamente parou em um semáforo vermelho, houve uma explosão nesse veículo e, devido à explosão, os veículos próximos também foram danificados".

Pelo menos seis automóveis, bem como vários táxis motorizados 'tuk tuk', foram atingidos no incidente, que ocorreu perto do Forte Vermelho da capital.

O edifício do hospital localizado nas proximidades foi isolado em meio a uma forte presença policial. Familiares angustiados se reuniram do lado de fora do prédio.

Musarrat Ansari disse que seu irmão ficou ferido depois que um veículo em chamas colidiu com a motocicleta em que ele estava. "Ele me ligou e disse que tinha machucado a perna e que não conseguia andar", declarou à AFP. 

A explosão ocorreu no início da tarde, quando as pessoas estavam voltando do trabalho, perto de uma estação de metrô no movimentado bairro de Old Delhi. 

A polícia não forneceu mais detalhes, mas informou que tanto as agências forenses quanto as antiterrorismo estavam no local.

