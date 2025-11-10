Sindicato de controladores aéreos dos EUA pede o fim da paralisação orçamentária

O presidente do sindicato de controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos pediu, nesta segunda-feira (10), o fim imediato do fechamento governamental mais longo do país, alertando sobre os riscos de os funcionários de segurança trabalharem sem receber salário.

"Chega", declarou Nick Daniels em uma coletiva de imprensa na qual qualificou como "um passo na direção certa" a decisão do Senado de debater formalmente um acordo orçamentário que ponha fim ao "shutdown".

