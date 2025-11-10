Explosão de carro em Nova Délhi mata 8 e fere 19, diz subchefe dos bombeiros
Pelo menos oito pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando um carro explodiu no coração da capital indiana nesta segunda-feira (10), informou o subchefe dos bombeiros de Nova Délhi à AFP.
Citando autoridades de um hospital próximo ao local da explosão, o subchefe dos bombeiros AK Malik disse que "oito pessoas morreram até agora e 19 estão feridas".
abh/pjm/ami/jc/dd