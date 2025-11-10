Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Explosão de carro em Nova Délhi mata 8 e fere 19, diz subchefe dos bombeiros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 13:07

compartilhe

SIGA

Pelo menos oito pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando um carro explodiu no coração da capital indiana nesta segunda-feira (10), informou o subchefe dos bombeiros de Nova Délhi à AFP. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Citando autoridades de um hospital próximo ao local da explosão, o subchefe dos bombeiros AK Malik disse que "oito pessoas morreram até agora e 19 estão feridas".

abh/pjm/ami/jc/dd 

Tópicos relacionados:

acidente incendio india

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay