Trump exige que controladores aéreos dos EUA voltem ao trabalho 'agora'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta segunda-feira (10) que todos os controladores de tráfego aéreo retornem ao trabalho, apesar de não estarem recebendo seus salários devido à paralisação do governo, e ameaçou punir economicamente aqueles que não o fizerem.

"Todos os controladores de tráfego aéreo devem retornar ao trabalho, AGORA!!! Qualquer um que não o fizer terá descontos substanciais", escreveu o presidente em sua plataforma Truth Social.

