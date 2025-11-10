Assine
Internacional

Trump exige que controladores aéreos dos EUA voltem ao trabalho 'agora'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 13:07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta segunda-feira (10) que todos os controladores de tráfego aéreo retornem ao trabalho, apesar de não estarem recebendo seus salários devido à paralisação do governo, e ameaçou punir economicamente aqueles que não o fizerem. 

"Todos os controladores de tráfego aéreo devem retornar ao trabalho, AGORA!!! Qualquer um que não o fizer terá descontos substanciais", escreveu o presidente em sua plataforma Truth Social.

aue-des/iv/mel/dga/jc/dd 

aviacao orcamento

