Internacional

Suprema Corte dos EUA rejeita analisar recurso contra casamento homoafetivo

10/11/2025 12:33

A Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora, rejeitou nesta segunda-feira (10) examinar um recurso que questionava o direito constitucional ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

A Corte, que autorizou o casamento igualitário em 2015, não informou os motivos pelos quais se recusou a analisar o pedido.

