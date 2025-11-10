Suprema Corte dos EUA rejeita analisar recurso contra casamento homoafetivo
A Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora, rejeitou nesta segunda-feira (10) examinar um recurso que questionava o direito constitucional ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.
A Corte, que autorizou o casamento igualitário em 2015, não informou os motivos pelos quais se recusou a analisar o pedido.
