Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais de 400 detidos por protestos juvenis de setembro no Nepal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 12:09

compartilhe

SIGA

A polícia do Nepal prendeu 423 pessoas nos últimos dois meses, suspeitas de vandalismo a assassinato, durante o levante popular que provocou a queda do governo, informou a instituição nesta segunda-feira(10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Uma equipe está investigando esses incidentes e coletando informações", declarou à AFP Abi Narayan Kafle, porta-voz da polícia do Nepal. 

Milhares de jovens saíram às ruas em 8 de setembro sob a bandeira da "Geração Z" (menores de 28 anos) para denunciar o bloqueio das redes sociais e, sobretudo, a corrupção das elites políticas. 

No dia seguinte, esse movimento de protesto se transformou em um levante popular, quando a maioria dos símbolos do poder — em particular o Parlamento e a Suprema Corte — foram incendiados e saqueados pela multidão enfurecida. 

Esses dois dias deixaram pelo menos 76 mortos — 63 manifestantes, 10 presos fpragidos e três agentes —, segundo um novo balanço da polícia. 

Os acontecimentos levaram à renúncia do primeiro-ministro maoísta, K.P. Sharma Oli. 

Poucos dias depois, a ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, foi nomeada à frente de um governo provisório. 

Essas prisões ocorreram durante os últimos dois meses, mas os dados publicados nesta segunda-feira pela polícia oferecem pela primeira vez uma ideia da magnitude das intervenções. 

Os representantes da Geração Z pedem a renúncia do ministro do Interior, Om Prakash Aryal, a quem consideram incapaz de processar os responsáveis pela repressão.

pm/pjm/juf/bfi/mab/jc/aa

Tópicos relacionados:

manifestacao nepal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay