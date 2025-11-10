Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-presidente Sarkozy deixa a prisão na França, indica fonte próxima ao caso

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 11:33

compartilhe

SIGA

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy deixou a prisão nesta segunda-feira (10), após passar 20 dias atrás das grades devido a uma condenação por associação ilícita, indicou uma fonte próxima ao caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sarkozy, de 70 anos, saiu da penitenciária parisiense de La Santé pouco antes das 15h00 (11h00 em Brasília) a bordo de um veículo com vidros escuros e escoltado pela polícia. 

Nesta segunda-feira, um tribunal de Paris ordenou sua libertação, embora com medidas de controle judicial, enquanto aguarda o julgamento em recurso deste caso, inicialmente previsto para março.

edy-mat/tjc/mb/yr/aa

Tópicos relacionados:

franca politica prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay