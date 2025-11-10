Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump indulta Giuliani e outros envolvidos em tentativa de anular eleições de 2020

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/11/2025 11:10

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu indultos a vários aliados acusados de tentar reverter o resultado eleitoral de 2020, uma medida que não tem efeito imediato, mas que poderia protegê-los de eventuais acusações federais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ed Martin, advogado da Casa Branca, compartilhou no domingo no X uma lista de mais de 70 pessoas, entre as quais estão os ex-advogados do presidente Rudy Giuliani e Sidney Powell, e o antigo chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, a quem foi concedido um indulto "total, completo e incondicional".

Nenhum dos indultados está sentenciado ou acusado a nível federal, mas o perdão lhes dá proteção contra eventuais acusações em futuras administrações. A medida não tem efeito nos processos judiciais em curso a nível estadual.

Trump e um grupo de aliados denunciaram sem provas fraude nas presidenciais de 2020, nas quais o republicano foi derrotado pelo democrata Joe Biden.

Essas alegações incentivaram uma multidão que, em 6 de janeiro de 2021, invadiu o Capitólio para evitar a certificação da vitória de Biden.

Entre os nomes também estão John Eastman, um advogado que propôs estratégias para impedir a certificação dos resultados eleitorais, e Boris Epshteyn, assessor de Trump.

O presidente concede o indulto por ações "relacionadas às eleições presidenciais de 2020" ou aos "esforços para revelar a fraude eleitoral".

ane/ami/dga/mel/dd/jc

Tópicos relacionados:

crime eua indulto justica politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay