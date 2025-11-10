Kremlin garante que 'está tudo bem' com chanceler Lavrov, após rumores por sua ausência

O Kremlin assegurou, nesta segunda-feira (10), que "está tudo bem" com Sergei Lavrov, que "continua trabalhando ativamente", após sua prolongada ausência da esfera pública alimentar rumores sobre uma possível queda em desgraça do chefe da diplomacia russa.

As especulações sobre Lavrov abundam na imprensa estrangeira, já que sua última aparição pública remonta ao final de outubro.

Alguns levantam a hipótese de que teria caído em desgraça após seu recente fracasso em chegar a um acordo com seu homólogo americano, Marco Rubio, sobre a cúpula Putin-Trump em Budapeste, adiada indefinidamente.

Nos últimos dias, apenas declarações escritas ou entrevistas em vídeo de Lavrov foram publicadas no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, e sua porta-voz, Maria Zakharova, não fez nenhum anúncio sobre sua agenda pública durante sua coletiva de imprensa semanal na última sexta-feira.

"Sergei Viktorovich [Lavrov] continua trabalhando, trabalhando ativamente", afirmou por sua vez nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante sua coletiva de imprensa diária da qual a AFP participou.

"Está tudo bem", garantiu e qualificou como "absolutamente falsas" as especulações sobre Lavrov.

O presidente americano, Donald Trump, que prometeu encerrar rapidamente o conflito entre Rússia e Ucrânia ao retornar à Casa Branca, adiou indefinidamente no final de outubro um plano de se reunir com seu homólogo russo Vladimir Putin, alegando não querer dialogar "por nada".

No dia seguinte, os Estados Unidos impuseram novas sanções sobre os hidrocarbonetos russos.

A declaração de Trump ocorreu poucas horas após uma conversa entre Lavrov e Marco Rubio, encarregados de discutir os detalhes dessa cúpula.

bur/mda/bfi/hgs/pb/jc/aa