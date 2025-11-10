Assine
Presidente da BBC pede desculpas por 'erro de julgamento' após edição enganosa do discurso de Trump

10/11/2025 09:57

O presidente do conselho de administração da BBC, Samir Shah, emitiu um pedido de desculpas em nome da emissora pública e reconheceu um "erro de julgamento" pela edição enganosa de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

"Reconhecemos que a forma como o discurso foi editado deu a impressão de um apelo direto à violência. A BBC deseja se desculpar por esse erro de julgamento", afirmou Shah em uma carta à comissão parlamentar de Cultura, Mídia e Esporte.

Tópicos relacionados:

empresas eua gb midia politica televisao

