Presidente da BBC pede desculpas por 'erro de julgamento' após edição enganosa do discurso de Trump

O presidente do conselho de administração da BBC, Samir Shah, emitiu um pedido de desculpas em nome da emissora pública e reconheceu um "erro de julgamento" pela edição enganosa de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Reconhecemos que a forma como o discurso foi editado deu a impressão de um apelo direto à violência. A BBC deseja se desculpar por esse erro de julgamento", afirmou Shah em uma carta à comissão parlamentar de Cultura, Mídia e Esporte.

