Irã classifica como 'absurda' acusação de tentar assassinar embaixadora israelense no México

10/11/2025 07:01

O Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou nesta segunda-feira (10) como "absurda" a acusação dos Estados Unidos sobre uma conspiração de Teerã para tentar assassinar a embaixadora israelense no México.

"Consideramos a acusação muito ridícula e absurda", afirmou o porta-voz do ministério, Esmail Baqai, que enquadrou a acusação em uma suposta estratégia para "destruir as relações amistosas do Irã com outros países".

Após a acusação de Washington na sexta-feira sobre a tentativa de assassinato, o Ministério das Relações Exteriores de Israel agradeceu às autoridades mexicanas "por desmantelar uma rede terrorista dirigida pelo Irã".

O Ministério das Relações Exteriores do México afirmou "não ter recebido informações" sobre o suposto complô, e a embaixada do Irã no México o classificou como "uma grande mentira".

Um funcionário do governo dos Estados Unidos afirmou que a Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, iniciou o complô no final de 2024 e que este foi frustrado no início deste ano.

O suposto complô envolvia recrutar homens através da embaixada do Irã na Venezuela, cujo presidente de esquerda, Nicolás Maduro, mantém uma aliança tática com Teerã.

"Toda a questão foi fabricada", destacou Baqai nesta segunda-feira.

Em meados de junho, Israel lançou uma campanha de bombardeios sem precedentes contra o Irã, o que desencadeou uma guerra de 12 dias durante a qual os Estados Unidos participaram brevemente com ataques contra instalações nucleares iranianas.

Desde 24 de junho está em vigor um cessar-fogo entre o Irã e Israel.

