Senadores dos EUA chegam a acordo para encerrar impasse orçamentário

Senadores nos Estados Unidos chegaram neste domingo (9) a um acordo bipartidário que deve retomar o financiamento federal e pôr fim ao fechamento do governo, que se estendeu por um recorde de 40 dias e suspendeu muitos serviços públicos, informaram meios de comunicação americanos.

Legisladores republicanos e democratas alcançaram um acordo provisório para destinar fundos ao governo federal até janeiro, após disputas sobre subsídios de assistência médica, benefícios alimentares e as demissões de funcionários federais realizadas pelo presidente Donald Trump, informaram a CNN e a Fox News.

"Parece que estamos perto de encerrar o fechamento", disse Trump a jornalistas ao chegar à Casa Branca depois de um fim de semana em sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida.

A medida está programada para uma votação de procedimento no Senado na noite deste domingo.

Depois de passar pelo Senado, o projeto precisará ser aprovado pela Câmara dos Representantes, onde a maioria republicana é muito estreita, para então ser promulgado por Trump.

Segundo os legisladores, o projeto de lei deve restaurar o financiamento do Programa Federal de Assistência Nutricional Suplementar (Snap, sigla im inglês), que ajuda mais de 42 milhões de americanos de baixa renda a pagar por seus alimentos.

Além disso, o acordo também deve reverter as demissões de milhares de trabalhadores federais realizadas por Trump no último mês e garantir uma votação para estender os subsídios de assistência médica que expiram no fim deste ano.

bgs/mlm/ad/am