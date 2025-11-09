Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Senadores dos EUA chegam a acordo para encerrar impasse orçamentário

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/11/2025 23:07

compartilhe

SIGA

Senadores nos Estados Unidos chegaram neste domingo (9) a um acordo bipartidário que deve retomar o financiamento federal e pôr fim ao fechamento do governo, que se estendeu por um recorde de 40 dias e suspendeu muitos serviços públicos, informaram meios de comunicação americanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Legisladores republicanos e democratas alcançaram um acordo provisório para destinar fundos ao governo federal até janeiro, após disputas sobre subsídios de assistência médica, benefícios alimentares e as demissões de funcionários federais realizadas pelo presidente Donald Trump, informaram a CNN e a Fox News.

"Parece que estamos perto de encerrar o fechamento", disse Trump a jornalistas ao chegar à Casa Branca depois de um fim de semana em sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida.

A medida está programada para uma votação de procedimento no Senado na noite deste domingo.

Depois de passar pelo Senado, o projeto precisará ser aprovado pela Câmara dos Representantes, onde a maioria republicana é muito estreita, para então ser promulgado por Trump.

Segundo os legisladores, o projeto de lei deve restaurar o financiamento do Programa Federal de Assistência Nutricional Suplementar (Snap, sigla im inglês), que ajuda mais de 42 milhões de americanos de baixa renda a pagar por seus alimentos.

Além disso, o acordo também deve reverter as demissões de milhares de trabalhadores federais realizadas por Trump no último mês e garantir uma votação para estender os subsídios de assistência médica que expiram no fim deste ano.

bgs/mlm/ad/am

Tópicos relacionados:

economia eua fechamento orcamento politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay