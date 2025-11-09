Tráfego aéreo nos EUA pode ser reduzido ao mínimo devido ao fechamento do governo

O tráfego aéreo nos Estados Unidos pode ser "reduzido a conta-gotas" em breve, advertiu neste domingo (9) o secretário de Transportes, em um momento em que milhares de passageiros enfrentam o caos devido ao cancelamento ou atraso de voos provocados pelo fechamento do governo.

A administração de Donald Trump ordenou a redução dos voos em 40 aeroportos para minimizar os riscos decorrentes da falta de pessoal, como controladores de tráfego aéreo, em consequência do fechamento parcial do governo federal.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que o número de voos afetados aumentará se democratas e republicanos não chegarem a um acordo sobre o orçamento federal, faltando apenas algumas semanas para o feriado de Ação de Graças, período em que milhares de viajantes se deslocam pelo país.

"A situação só vai piorar", previu Duffy em entrevista à CNN.

"Nas duas semanas anteriores ao Dia de Ação de Graças, veremos as viagens aéreas se reduzirem a conta-gotas", acrescentou.

Na manhã deste domingo, havia mais de 1.800 voos cancelados dentro dos Estados Unidos e com destino ou origem no país, segundo dados da FlightAware. Além disso, quase 5.700 voos estavam atrasados.

Entre os mais afetados estão os três aeroportos que atendem Nova York, o aeroporto internacional de Chicago e o Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Os passageiros expressaram frustração nas redes sociais.

"Moral da história: se você não precisa viajar e tem pouca paciência, não voe", escreveu um usuário.

O Aeroporto Internacional Liberty de Newark, um dos principais centros de operação do nordeste dos Estados Unidos, cancelou 20% dos voos programados e 37% sofreram atrasos, segundo a FlightAware.

No Aeroporto LaGuardia, em Nova York, quase metade dos trajetos registrou atrasos.

Duffy alertou que, no feriado de Ação de Graças, nem todos conseguirão embarcar, "porque não haverá tantos voos" caso democratas e republicanos não cheguem a um acordo.

O fim de semana de Ação de Graças também marca o início da movimentada temporada de compras de fim de ano, da qual muitos varejistas dependem.

– "Interrupção massiva" –

O domingo marcou o 40º dia do fechamento do governo, um recorde na história dos Estados Unidos, e o terceiro dia de redução dos voos em aeroportos de todo o país, após a administração Trump ordenar a diminuição das operações para aliviar a pressão sobre os controladores de tráfego aéreo, que estão trabalhando sem pagamento.

"Veremos muito poucos controladores de tráfego aéreo vindo trabalhar, o que significa que haverá poucos voos decolando e pousando", disse Duffy à Fox News neste domingo.

"Haverá uma interrupção massiva (e) muitos americanos irritados."

Duffy tentou culpar os democratas pela falta de acordo no Congresso, mas o senador Adam Schiff afirmou que os republicanos estão rejeitando uma proposta de compromisso "razoável" para encerrar o fechamento.

"E a resposta dos republicanos no Senado foi 'não', a dos republicanos na Câmara foi 'continuamos de férias', e do presidente, (Trump) 'vou jogar golfe'. É assim que estamos enquanto o povo sofre", disse Schiff, senador pelo estado da Califórnia.

Questionado se os democratas deveriam ceder e votar com os republicanos, Schiff respondeu que o tema dos subsídios de saúde continua sendo um ponto de discórdia nas negociações.

"Não, certamente espero que isso não aconteça, porque milhões de pessoas manterão sua cobertura de saúde e não precisarão pagar aumentos exorbitantes nos prêmios de seguro", declarou Schiff à ABC.

"Precisamos acabar com isso. Propusemos algo que considero muito razoável. Foi um compromisso. Certamente não foi tudo o que eu queria, que seria uma extensão permanente dos créditos fiscais", acrescentou, pedindo aos republicanos que "permitam mais tempo para trabalhar nisso e reabrir o governo".

bgs/md/val/atm/am