Real Madrid fica no 0 a 0 com Rayo Vallecano mas segue líder isolado do Espanhol

O Real Madrid obteve seu primeiro empate da temporada neste domingo (9), um 0 a 0 contra o Rayo Vallecano, em Vallecas, pela décima segunda rodada da La Liga, competição na qual segue isolado na liderança.

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso, que vinham de uma derrota por 1 a 0 para o Liverpool em Anfield, não tiveram um desempenho muito melhor no antigo estádio do bairro madrilenho de Vallecas, contra um Rayo que parecia mais descansado, apesar de ter jogado pela Conference League na quinta-feira.

Com este empate, o Real Madrid (31 pontos) permanece na liderança do Campeonato Espanhol, embora o Barcelona possa diminuir a diferença para três pontos neste domingo, caso vença o Celta de Vigo fora de casa.

Apesar da presença de Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham no time titular, o Real Madrid não conseguiu marcar pelo segundo jogo consecutivo.

- Augusto Batalla, o melhor em campo -

As três estrelas do time foram marcadas de perto pela intensidade do Rayo Vallecano, que lutou por cada bola. Com isso, o meia turco Arda Güler teve um pouco mais de liberdade, criando algumas das melhores chances para a equipe 'merengue'.

O goleiro argentino do Rayo, Augusto Batalla, eleito o melhor em campo, mostrou segurança quando necessário, como em um potente disparo de longa distância de Valverde e em tentativas de Belingham e Vinicius.

Além disso, Alonso teve que substituir o capitão uruguaio Federico Valverde, que sentia um desconforto na parte posterior da coxa direita.

"É sempre assim em Vallecas. É difícil controlar o jogo. Queremos ser muito consistentes na nossa preparação, na nossa mentalidade, e hoje não conseguimos vencer", analisou o técnico basco do Real Madrid. "Estamos em novembro, temos que ser exigentes com nós mesmos e também moderar nossa abordagem", acrescentou.

O treinador do Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, enfatizou que o ponto conquistado foi "bom, porque foi merecido pela sensação de ter feito uma boa partida". "Se além disso você conseguir um ponto contra o Real Madrid, ficará satisfeito".

Também neste domingo, o Athletic Bilbao quebrou uma sequência de derrotas ao vencer o recém-promovido Oviedo por 1 a 0 no San Mamés, com um golaço de Nico Williams, que voltou de uma lesão.

Os três pontos aproximam o time basco da classificação para competições europeias, enquanto a equipe asturiana, que contou com o atacante venezuelano Salomón Rondón e seu parceiro de ataque uruguaio Federico Viñas, permanece na lanterna.

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Real Sociedad 1 - 1

- Sábado:

Girona - Alavés 1 - 0

Sevilla - Osasuna 1 - 0

Atlético de Madrid - Levante 3 - 1

Espanyol - Villarreal 0 - 2

- Domingo:

Athletic Bilbao - Real Oviedo 1 - 0

Rayo Vallecano - Real Madrid 0 - 0

Mallorca - Getafe

Valencia - Betis

(17h00) Celta Vigo - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16

2. Villarreal 26 12 8 2 2 24 10 14

3. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13

5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6

6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0

7. Athletic Bilbao 17 12 5 2 5 12 13 -1

. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1

10. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0

11. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

12. Rayo Vallecano 15 12 4 3 5 12 14 -2

13. Celta Vigo 13 11 2 7 2 13 14 -1

14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3

15. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4

16. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13

17. Levante 9 12 2 3 7 16 23 -7

18. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7

19. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10

20. Real Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13

