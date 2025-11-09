Assine
Internacional

Supertufão Fung-wong toca o solo nas Filipinas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/11/2025 11:15

O supertufão Fung-wong tocou o solo neste domingo (9) na costa leste das Filipinas, informou o serviço meteorológico nacional, depois de provocar pelo menos duas mortes e obrigar mais de um milhão de pessoas a abandonar suas casas.

O tufão, com um raio que cobre quase todo o território filipino, tocou o solo na província de Aurora, na ilha principal de Luzon, às 21h10 (10h10 de Brasília), informou o serviço estatal de meteorologia, poucos dias após outro tufão devastar o país.

Tópicos relacionados:

ambiente clima filipinas inundacoes meio

