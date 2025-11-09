Israel recebe corpo que acredita ser de militar morto em Gaza em 2014

Israel anunciou neste domingo (9) que recebeu os restos mortais de um refém, que o Hamas afirma serem do soldado israelense Hadar Goldin, que morreu em 2014 na Faixa de Gaza.

O caixão, entregue pela Cruz Vermelha ao Exército israelense e ao Shin Bet, o serviço de segurança interna do país, "será transferido para Israel, onde será recebido em uma cerimônia militar", antes de ser levado para o Instituto Médico Legal Nacional para a identificação do corpo, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Se a identidade for confirmada, o corpo seria o número 24 pertencente a um refém entregue pelo Hamas dos 28 que se comprometeu a devolver como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Israel recebeu, por meio da Cruz Vermelha, o caixão de um refém falecido que foi transferido para os agentes das IDF (Forças de Defesa de Israel) e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza", afirmou o gabinete do primeiro-ministro.

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas havia anunciado durante a manhã que entregaria o corpo do oficial israelense Hadar Goldin.

"As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão o corpo do oficial Hadar Goldin, que foi encontrado ontem em um túnel na cidade de Rafah", escreveu o grupo armado em um comunicado publicado no Telegram.

O militar morreu em 1º de agosto de 2014 durante uma missão de reconhecimento com sua unidade em um túnel perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, durante uma guerra anterior no território palestino.

