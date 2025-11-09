China suspende veto de exportação para EUA de três metais raros
compartilheSIGA
A China anunciou neste domingo (9) que suspendeu a proibição de exportações para os Estados Unidos de três metais raros (gálio, antimônio e germânio), em mais um sinal de distensão entre os dois países.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As restrições, adotadas em dezembro de 2024, eram direcionadas aos produtos denominados "de uso duplo", que podem ser utilizados para fins civis e militares.
A proibição está suspensa "até 27 de novembro de 2026", indicou o Ministério do Comércio chinês em comunicado, confirmando um anúncio da Casa Branca feito há alguns dias.
A medida é um novo sinal de boa vontade por parte de Pequim após o encontro entre os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, em 30 de outubro na Coreia do Sul.
O encontro permitiu dissipar meses de tensões que afetaram a economia mundial.
A proibição de dezembro de 2024 estipulava que "a princípio, a exportação para os Estados Unidos de produtos de uso duplo relacionados ao gálio, germânio, antimônio e materiais superduros não estava autorizada".
O Ministério do Comércio chinês não indicou explicitamente, no entanto, se a partir de agora seriam concedidas autorizações, nem quando, nem em que volume.
As restrições à exportação dos metais raros, essenciais para a indústria moderna, viraram um ponto de disputa entre Pequim e Washington, que competem pela hegemonia tecnológica mundial.
- Infravermelho e munições -
A China é um importante produtor mundial dos três metais, que não integram o grupo das chamadas "terras raras", outro grupo de metais cruciais para muitos setores da economia.
O gálio, utilizado principalmente em circuitos integrados, LEDs e painéis fotovoltaicos, é considerado pela União Europeia como uma matéria-prima crítica.
O germânio é essencial para fibras ópticas e infravermelho, enquanto o antimônio é utilizado em semicondutores, baterias e retardantes de chamas.
O Ministério do Comércio também anunciou a flexibilização das restrições sobre a exportação de produtos de uso duplo relacionados ao grafite.
As medidas adotadas pela China representam um novo passo na distensão das relações com os Estados Unidos após o encontro Xi-Trump.
A China anunciou na quarta-feira a prorrogação por um ano da suspensão de parte das tarifas impostas aos produtos americanos em plena guerra comercial, com as taxas mantidas, no momento, em 10%.
O país asiático também informou que deixará de aplicar as "tarifas adicionais" impostas desde março ao óleo de soja e outros produtos agrícolas americanos, medidas que afetavam diretamente a base eleitoral de Donald Trump.
O presidente americano anunciou no final de outubro que a China havia aceitado suspender por um ano as restrições impostas em 9 de outubro à exportação de tecnologias relacionadas às terras raras, essenciais para a defesa, a indústria automobilística e o setor eletrônico.
ehl/pt/mas/pc/hgs/fp