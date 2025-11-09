China: índice de preços ao consumidor registra alta após vários meses

O índice de preços ao consumidor na China subiu em outubro, após vários meses de queda e estagnação, em meio aos gastos reduzidos das famílias, segundo dados oficiais divulgados neste domingo (9).

O dado, um indicador-chave da inflação, subiu 0,2% em termos anuais em outubro pela primeira vez desde junho, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O gigante asiático enfrenta um consumo interno fraco desde a pandemia de covid-19, devido principalmente a uma prolongada crise no setor imobiliário e ao índice elevado de desemprego entre os jovens.

A situação foi agravada com a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos contra a China no início do ano, embora se observe uma distensão após o encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que aconteceu em outubro na Coreia do Sul.

Por sua vez, o índice de preços ao produtor (IPP), que mede o custo dos produtos na saída das fábricas, estendeu em outubro seu longo período de queda com uma redução de 2,1% em termos anuais, segundo o ONE.

A queda, no entanto, foi menos acentuada do que em setembro, quando registrou baixa de 2,3%.

Uma redução do IPP significa uma queda nas margens para as empresas.

