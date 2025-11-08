Assine
França mobilizará sua rede diplomática na América Latina contra narcotráfico

08/11/2025 17:15

A França reforçará suas embaixadas na América Latina com pessoal especializado e meios de intervenção contra o narcotráfico, afirmou neste sábado (8) o ministro das Relações Exteriores Jean-Noël Barrot, em entrevista ao semanário Journal du dimanche.

A cooperação das embaixadas com os países produtores de drogas "gera resultados", disse o chanceler.

"Mas é insuficiente. Portanto, vamos aumentar em 20% o número de agentes especializados nas embaixadas e triplicar seus meios de intervenção", acrescentou Barrot, sem precisar um cronograma.

O ministro também mencionou um plano para "criar em 2026 uma academia regional de combate ao crime organizado, com sede na República Dominicana, que formará a cada ano 250 investigadores, magistrados, agentes aduaneiros e analistas financeiros das forças de segurança e justiça dos países aliados".

O chanceler francês está na Colômbia para participar da quarta cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Antes, ele esteve no México durante a visita de Estado do presidente Emmanuel Macron, ocasião em que foi assinado um acordo de cooperação aduaneira contra o narcotráfico.

Com a França exposta a um aumento do tráfico e do consumo de cocaína, Barrot afirmou na entrevista que estava colocando seu ministério "em ordem de batalha para que assuma plenamente seu papel na luta contra as drogas".

