Djokovic desiste de disputar ATP Finals devido a lesão, anuncia organização do torneio

08/11/2025 17:15

O sérvio Novak Djokovic, que venceu o ATP 250 de Atenas neste sábado (8), aos 38 anos — conquistando assim o 101º título de sua carreira —, desistiu de disputar o ATP Finals em Turim, que começa no domingo, anunciaram os organizadores do torneio que reúne os oito melhores jogadores do ano.

"Novak Djokovic está fora devido a uma lesão no ombro. Ele será substituído no grupo Jimmy Connors por Lorenzo Musetti", explicaram os organizadores da competição.

