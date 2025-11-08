Juventus fica no 0 a 0 com Torino no dérbi de Turim

A Juventus deixou o campo sob vaias após o empate em 0 a 0 contra o Torino neste sábado (8) no dérbi de Turim, pela décima primeira rodada da Serie A.

A 'Juve' vinha de duas vitórias consecutivas no campeonato, mas não conseguiu encontrar a chave para o triunfo diante de seu grande rival e vizinho, que poderia muito bem ter vencido não fosse uma defesa espetacular de Michele De Gregorio no segundo tempo (62').

Este é o segundo empate consecutivo para o técnico Luciano Spalletti, após o sofrido na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, contra o Sporting de Lisboa, também em casa (1 a 1).

O ex-técnico da Itália, que sucedeu Igor Tudor, escalou Dusan Vlahovic como titular pela terceira partida consecutiva, após ficar no banco de reservas sob o comando de seu antecessor, mas o atacante sérvio não conseguiu ameaçar o gol adversário.

A melhor chance da Juventus veio do substituto de Vlahovic, o canadense Jonathan David, que quase marcou aos 70 minutos.

Após este empate, o quarto da temporada, o clube mais vezez campeão do futebol italiano subiu provisoriamente uma posição (5º lugar, com 19 pontos), ficando a três pontos do líder Napoli, que joga no domingo.

Também neste sábado houve dois empates em 0 a 0: entre Lecce e Verona e entre Como e Cagliari.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Pisa - Cremonese 1 - 0

- Sábado:

Lecce - Hellas Verona 0 - 0

Como - Cagliari 0 - 0

Juventus - Torino 0 - 0

(16h45) Parma - Milan

- Domingo:

(08h30) Atalanta - Sassuolo

(11h00) Bologna - Napoli

Genoa - Fiorentina

(14h00) Roma - Udinese

(16h45) Inter - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

3. Milan 21 10 6 3 1 15 7 8

4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5

5. Juventus 19 11 5 4 2 14 10 4

6. Bologna 18 10 5 3 2 16 8 8

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6

9. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

10. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

11. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

12. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

13. Sassuolo 13 10 4 1 5 11 12 -1

14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 7 10 1 4 5 5 12 -7

18. Genoa 6 10 1 3 6 6 14 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9

./bds/jr/pm/iga/aam