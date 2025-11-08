Assine
Olympique de Marselha vence Brest (3-0) e assume liderança provisória do Francês

08/11/2025 16:15

O Olympique de Marselha assumiu a liderança provisória da Ligue 1 após a vitória por 3 a 0 sobre o Brest em casa, no Vélodrome, pela décima segunda rodada. 

O time do sul da França (25 pontos), comandado pelo técnico italiano Roberto De Zerbi, ultrapassou provisoriamente o Paris Saint-Germain e assumiu o primeiro lugar na tabela, aguardando o jogo dos parisienses (24 pontos) no domingo, na visita ao Lyon. 

Os gols foram marcados por três atacantes do OM: o britânico Angel Gomes, de falta, com a ajuda da falha do goleiro visitante Radoslaw Majecki (25'), seu compatriota Mason Greenwood, de pênalti (33'), e o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (82'). 

A rodada deste sábado da primeira divisão do futebol francês será completada com os jogos Le Havre-Nantes e Monaco-Lens.

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Paris FC - Rennes 0 - 1

- Sábado:

Olympique de Marselha - Brest 3 - 0

Le Havre - Nantes

(17h05) Monaco - Lens

- Domingo:

(11h00) Lorient - Toulouse

(13h15) Strasbourg - Lille

Angers - Auxerre

Metz - Nice

(16h45) Lyon - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 25 12 8 1 3 28 11 17

2. PSG 24 11 7 3 1 21 9 12

3. Lens 22 11 7 1 3 17 10 7

4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10

5. Monaco 20 11 6 2 3 23 17 6

6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

7. Strasbourg 19 11 6 1 4 22 16 6

8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2

9. Nice 17 11 5 2 4 16 16 0

10. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2

11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 13 11 3 4 4 12 16 -4

13. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7

14. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7

15. Nantes 9 11 2 3 6 10 17 -7

16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12

17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16

18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10

