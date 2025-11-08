Novak Djokovic conquista em Atenas o 101º título de sua carreira

O astro Novak Djokovic (número 5 do mundo) derrotou o italiano Lorenzo Musetti (número 9) neste sábado (8), na final do ATP 250 de Atenas, conquistando assim seu 101º título da ATP aos 38 anos.

O sérvio venceu de virada com parciais de 4-6, 6-3, 7-5 após uma emocionante batalha que durou quase três horas.

O ex-número 1 do mundo está agora a apenas dois títulos de igualar a marca de 103 de seu antigo rival, o suíço Roger Federer, e a oito títulos do recorde de 109 do americano Jimmy Connors.

