Novak Djokovic conquista em Atenas o 101º título de sua carreira
compartilheSIGA
O astro Novak Djokovic (número 5 do mundo) derrotou o italiano Lorenzo Musetti (número 9) neste sábado (8), na final do ATP 250 de Atenas, conquistando assim seu 101º título da ATP aos 38 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O sérvio venceu de virada com parciais de 4-6, 6-3, 7-5 após uma emocionante batalha que durou quase três horas.
O ex-número 1 do mundo está agora a apenas dois títulos de igualar a marca de 103 de seu antigo rival, o suíço Roger Federer, e a oito títulos do recorde de 109 do americano Jimmy Connors.
pm/iga/aam