Ancelotti convoca goleiro John para amistosos do Brasil contra Senegal e Tunísia

08/11/2025 15:15

O goleiro John, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, foi convocado neste sábado (8) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia, devido à lesão de Hugo Souza, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

John, de 29 anos, "entrou no lugar de Hugo Souza, do Corinthians, que está lesionado", informou a CBF. 

A Seleção vai enfrentar o Senegal no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, e três dias depois vai jogar contra a Tunísia no estádio Pierre-Mauroy, em Lille, no nordeste da França, como preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. 

Contratado pelo Forest junto ao Botafogo no final de agosto, John terá a oportunidade de estrear pela seleção brasileira. 

Bento (Al Nassr) e o veterano Ederson (Fenerbahçe) são os outros goleiros à disposição de Ancelotti. 

Esses serão os últimos amistosos do ano para a equipe canarinho.

