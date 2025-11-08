Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rodrigo Paz assume presidência da Bolívia e encerra 20 anos de socialismo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/11/2025 13:39

compartilhe

SIGA

O centro-direitista Rodrigo Paz assumiu neste sábado (8) a presidência da Bolívia, o que marca o fim de um ciclo de 20 anos de governos socialistas no contexto da pior crise econômica do país em quatro décadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O novo presidente, de 58 anos, filho do ex-presidente Jaime Paz (1989-1993), foi recebido com aplausos no palácio legislativo boliviano, no centro de La Paz, pelos deputados e delegações internacionais.

Uma chuva torrencial no coração da cidade marcou os atos oficiais. A área do Palácio do Governo e do Parlamento permaneceu sob forte proteção policial.

"Deus, família e pátria: Sim, juro!", declarou o novo presidente. O juramento foi feito pelo seu vice-presidente Edmand Lara, um ex-oficial da polícia.

Paz, após vencer as eleições de outubro com o Partido Democrata Cristão, recebe um país em grave crise econômica devido à escassez de dólares e combustíveis.

O governo de Luis Arce esgotou quase todas as suas reservas cambiais para sustentar uma política de subsídios universais à gasolina e ao diesel.

A inflação anual até outubro foi de 19%, após atingir um pico de 25% em julho.

Paz prometeu cortar mais da metade dos subsídios aos combustíveis e um programa de "capitalismo para todos", que se concentra na formalização da economia, na eliminação de obstáculos burocráticos e na redução de impostos.

Mais de 50 delegações internacionais chegaram à sede do governo da Bolívia, a 3.600 metros acima do nível do mar. Entre os principais participantes estão o vice-chanceler norte-americano Christopher Landau e os presidentes Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguai), entre outros.

gta/jac/val/jmo/fp

Tópicos relacionados:

bolivia diplomacia governo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay