Manchester United arranca empate nos acréscimos na visita ao Tottenham (2-2)

Uma partida com final dramático deu início à décima primeira rodada da Premier League: Tottenham e Manchester United empataram em 2 a 2 neste sábado (8), resultado que coloca os londrinos provisoriamente no 'pódio' do campeonato inglês.

Os 'Red Devils' abriram o placar no primeiro tempo com um gol do camaronês Bryan Mbeumo (32'), mas o time da casa reagiu nos minutos finais com gols do francês Mathys Tel (84') e do atacante Richarlison nos acréscimos (90'+1).

O brasileiro arrancou a camisa e não conteve as lágrimas na comemoração.

No entanto, não foi suficiente para garantir ao Tottenham sua primeira vitória em casa no campeonato inglês desde a rodada de abertura da temporada.

Quando tudo indicava que os três pontos ficariam na capital britânica, o holandês Matthijs de Ligt marcou o gol de empate com uma cabeçada nos últimos instantes da partida (90'+6), permitindo que seu time estendesse sua invencibilidade para cinco jogos.

Com esse resultado, o Tottenham soma 18 pontos e sobe provisoriamente para a terceira colocação, empatado em pontos com o Manchester United (7º) e outros três times: Liverpool, Sunderland e Bournemouth, que ainda têm jogos a menos.

O Liverpool, após vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões na terça-feira, vai enfrentar o Manchester City no domingo.

O City está atualmente em segundo lugar na tabela com 19 pontos, um ponto atrás do líder Arsenal, que neste sábado visita o Sunderland, uma das surpresas da temporada.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Manchester United 2 - 2

(12h00) West Ham - Burnley

Everton - Fulham

(14h30) Sunderland - Arsenal

(17h00) Chelsea - Wolverhampton

- Domingo:

(11h00) Crystal Palace - Brighton

Nottingham - Leeds

Aston Villa - AFC Bournemouth

Brentford - Newcastle

(13h30) Manchester City - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12

3. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

4. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

5. Sunderland 18 10 5 3 2 12 8 4

6. AFC Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3

7. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

8. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7

9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1

14. Everton 12 10 3 3 4 10 13 -3

15. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11

19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

./bds/jta-cyj/mcd/raa/aam