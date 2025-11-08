Tornado deixa cinco mortos e mais de 430 feridos no Paraná

Pelo menos cinco pessoas morreram e 432 ficaram feridas na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, informaram as autoridades locais neste sábado (8).

Os ventos violentos arrastaram carros e derrubaram casas em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14.000 habitantes a quase 400 quilômetros de Curitiba.

O fenômeno meteorológico deixou um rastro de destruição sem precedentes na região.

Os bombeiros do Paraná e os serviços de saúde de vários municípios atenderam 432 pessoas afetadas, informou o governo do Paraná em um comunicado.

Do total, nove apresentam ferimentos graves e algumas precisaram passar por cirurgia.

Duas pessoas continuam desaparecidas, mas as equipes de emergência continuam recebendo informações das famílias e o número pode aumentar nas próximas horas, segundo o governo estadual.

- Perímetro urbano -

A Defesa Civil calcula que quase 80% da cidade foi destruída. Imagens publicadas nas redes sociais mostram residências devastadas.

"É um cenário de guerra", declarou à imprensa o coronel Fernando Schunig, coordenador da Defesa Civil do Paraná.

"A possibilidade de haver mais vítimas é grande. Infelizmente, esse tornado pegou o perímetro urbano da cidade", acrescentou.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, afirmou na rede social X que "as forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades".

Moradores relataram à imprensa local que o tornado chegou acompanhado de temporal, vento forte e granizo.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) calculou que os ventos alcançaram entre 180 e 250 quilômetros por hora.

O Corpo de Bombeiros informou que prossegue com as "operações de busca e salvamento nos locais afetados, principalmente nas estruturas mais colapsadas".

- Ajuda humanitária -

As autoridades estabeleceram um ponto de apoio em Laranjeiras do Sul, cidade a menos de 20 quilômetros de distância.

"Sob a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva... estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução", anunciou na rede social X o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de "perigo de tempestades" para todo o Paraná, além dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Desde o início de novembro, várias cidades do Paraná enfrentam fortes chuvas, tempestades, vendavais e granizo.

Até sexta-feira, 14 municípios estavam em situação de emergência.

jss-ll/val