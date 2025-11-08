Assine
Macron reitera que joias roubadas do Louvre serão recuperadas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/11/2025 08:33

O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou na sexta-feira, durante sua visita ao México, que as joias históricas roubadas do Louvre serão recuperadas e prometeu uma revisão da segurança do museu parisiense.

"Começamos a deter parte da quadrilha que executou o roubo. As joias serão recuperadas, eles serão detidos, serão julgados", declarou o chefe de Estado ao canal Televisa durante a visita à Cidade do México, uma das etapas de sua viagem pela América Latina.

"O ocorrido, que teve um impacto em todo o mundo, é uma oportunidade para sairmos ainda mais fortalecidos", acrescentou Macron.

No dia 19 de outubro, criminosos conseguiram entrar no museu e roubar, em poucos minutos, joias avaliadas em 88 milhões de euros (542 milhões de reais). As peças ainda não foram encontradas e quatro suspeitos foram indiciados e presos.

Entre as oito peças "de valor patrimonial incalculável", segundo as autoridades, está a tiara da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que possui quase 2.000 diamantes.

O Tribunal de Contas francês criticou esta semana a administração do museu nos últimos anos, ao afirmar que a segurança foi negligenciada em favor de políticas para atrair mais público.

"A segurança do Louvre será totalmente repensada", disse Macron na sexta-feira, ao mencionar o ambicioso plano de reforma do museu anunciado em janeiro, que, entre outras coisas, criará uma nova entrada e uma sala dedicada exclusivamente à Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

Na sexta-feira, a direção do museu mais visitado do mundo anunciou "medidas de emergência", como a criação de um "coordenador de segurança" e a instalação de câmeras de segurança adicionais.

