Internacional

Tornado deixa cinco mortos e centenas de feridos no Paraná

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/11/2025 08:12

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas na sexta-feira (7) na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, informaram as autoridades.

A força do vento arrastou vários carros e derrubou casas no município de Rio Bonito do Iguaçu.

A Defesa Civil informou em um comunicado que foram confirmadas cinco mortes como consequência do tornado.

Os danos se concentraram em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14.000 habitantes, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A instituição calculou que os ventos na região atingiram entre 180 e 250 km/h, o que provocou a "queda de árvores e até mesmo de casas de alvenaria".

"Sob a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva... estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução", anunciou na rede social X o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou na mesma plataforma que "as forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades".

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de "perigo de tempestades" para todo o Paraná, além dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

