Rennes vence Paris FC em duelo de 'bilionários'

07/11/2025 21:41

Com um gol solitário do suíço Breel Embolo, o Rennes superou nesta sexta-feira (7), fora de casa, por 1 a 0, o Paris FC, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês, que envolveu dois clubes de propriedade de bilionários da indústria do luxo.

Desde 2024, o Paris FC pertence à família Arnault, que controla o grupo de luxo LVMH, enquanto o Rennes foi adquirido há 27 anos pela família Pinault, conhecida pelo grupo Kering.

Nos gramados, a vitória foi do clube da Bretanha, graças a um contra-ataque aproveitado por Embolo (81'), que havia entrado minutos antes.

Com o triunfo, o Rennes soma 18 pontos e está provisoriamente na 8ª posição, enquanto o Paris FC se mantém em 11º, com 14 pontos.

