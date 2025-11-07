Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel recebeu corpo de um refém entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/11/2025 19:07

compartilhe

SIGA

Israel recebeu nesta sexta-feira (7) os restos mortais de um refém que foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha na Faixa de Gaza como parte das condições do cessar-fogo, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caixão com os restos de um refém que estava em poder do Hamas e de outras milícias aliadas foi entregue pela Cruz Vermelha ao Exército israelense e ao serviço de segurança interna Shin Bet.

O corpo será transferido para Israel para identificação pelo Instituto Médico Legal em Tel Aviv, acrescentou o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas informou mais cedo que entregaria os restos mortais de outro refém, localizados nesta sexta-feira na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

No início da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro, o Hamas mantinha 48 reféns em Gaza — 20 vivos e 28 mortos.

O movimento palestino libertou todos os reféns que ainda estavam com vida, e os restos entregues nesta sexta-feira pertencem a um dos seis sequestrados mortos que permaneciam em seu poder.

Israel acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos, mas o grupo palestino afirma que o processo tem sido lento porque muitos estão enterrados sob os escombros em Gaza.

O Hamas reiterou aos mediadores e à Cruz Vermelha que forneçam o equipamento necessário e o pessoal para localizar os corpos.

bur-my-acc/dcp/an/sag/am

Tópicos relacionados:

conflito gaza hamas israel palestinos sequestro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay