Israel recebeu corpo de um refém entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha em Gaza

Israel recebeu nesta sexta-feira (7) os restos mortais de um refém que foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha na Faixa de Gaza como parte das condições do cessar-fogo, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense.

O caixão com os restos de um refém que estava em poder do Hamas e de outras milícias aliadas foi entregue pela Cruz Vermelha ao Exército israelense e ao serviço de segurança interna Shin Bet.

O corpo será transferido para Israel para identificação pelo Instituto Médico Legal em Tel Aviv, acrescentou o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas informou mais cedo que entregaria os restos mortais de outro refém, localizados nesta sexta-feira na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

No início da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro, o Hamas mantinha 48 reféns em Gaza — 20 vivos e 28 mortos.

O movimento palestino libertou todos os reféns que ainda estavam com vida, e os restos entregues nesta sexta-feira pertencem a um dos seis sequestrados mortos que permaneciam em seu poder.

Israel acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos, mas o grupo palestino afirma que o processo tem sido lento porque muitos estão enterrados sob os escombros em Gaza.

O Hamas reiterou aos mediadores e à Cruz Vermelha que forneçam o equipamento necessário e o pessoal para localizar os corpos.

