'Uma loucura', diz Guardiola sobre completar 1.000 jogos como treinador

O espanhol Pep Guardiola definiu nesta sexta-feira (7) como "uma loucura" os números de sua carreira, dois dias antes de completar 1.000 jogos como treinador, com sua equipe, o Manchester City, recebendo o Liverpool no Campeonato Inglês.

"Os números são uma loucura... Não passo o meu tempo pensando em quantos, mas quando você chega a essa marca, olha para trás e vê o que conquistou... as vitórias, o nível, não só na Premier League, também na Champions, fizemos coisas incríveis no Barcelona", lembrou Guardiola em entrevista coletiva.

O treinador de 54 anos venceu 715 dos 999 jogos que dirigiu, desde a sua estreia no time B do Barcelona, em 2007.

Guardiola disse estar feliz por alcançar 1.000 jogos na carreira justamente contra o Liverpool, principal rival do City na Inglaterra.

"O Liverpool, em especial com Jürgen Klopp [ex-técnico dos 'Reds'] foi o maior rival neste país. Não poderia haver outro melhor", admitiu.

Ao ser perguntado sobre a opinião de alguns analistas que o consideram o melhor treinador de todos os tempos, Guardiola respondeu de forma bem-humorada: "Eles têm toda a razão".

"Tento fazer minhas equipes jogarem da forma como eu entendo o jogo, nunca traí minhas convicções", acrescentou com tom mais sério.

Depois de estrear como técnico há 18 anos, Guardiola assumiu o time principal do Barcelona em 2008. De lá para cá, conquistou 38 títulos, entre Barça (2008-2012), Bayern de Munique (2013-2016) e Manchester City (desde 2016).

Em 2023, conseguiu a tríplice coroa histórica com os 'Citizens', vencendo o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões.

Antes de receber o Liverpool na 11ª rodada da Premier League, o Manchester City é o vice-líder, a seis pontos do Arsenal (1º).

