Trump analisa isentar Hungria de sanções sobre compra de petróleo russo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (7) que considera isentar a Hungria das sanções americanas sobre os hidrocarbonetos russos, ao receber o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na Casa Branca.

"Estamos estudando isso, porque é muito difícil para ele obter petróleo e gás de outras regiões. Como sabem, ele não tem acesso ao mar", declarou o mandatário republicano à imprensa.

Também pediu à União Europeia que "respeite" o país centro-europeu, principal aliado de Trump na Europa.

"Acho que deveriam respeitar a Hungria e respeitar este líder de forma muito, muito clara porque tem razão sobre a imigração", afirmou Trump aos jornalistas durante sua reunião com Orbán na Casa Branca.

O magnata republicano, que colocou em prática uma ampla repressão contra a imigração irregular em seu país, alegou, novamente, que há uma ligação entre os imigrantes e o crime, o que não é respaldado por estatísticas.

"Você vai a alguns dos países, agora são irreconhecíveis devido ao que fizeram. E a Hungria é muito reconhecível", afirmou.

Orbán defendeu sua oposição à migração e criticou as sanções financeiras impostas pela União Europeia a Budapeste por desafiar o bloco.

"Este é o mundo absurdo em que vivemos agora na Europa", disse.

aue-rle/jz/dg/yr/am