Brasil celebra fim de embargo chinês à carne de frango após surto de gripe aviária
O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, comemorou nesta sexta-feira (7) a decisão da China de suspender sua proibição às importações do produto, imposta há seis meses após um surto de gripe aviária em várias fazendas do país.
A China e a União Europeia suspenderam as importações de carne de frango brasileira em maio devido ao surto. Mas em junho o Brasil declarou que já estava livre da gripe aviária.
“Gradativamente, todos os grandes importadores de carne de frango retomaram as compras", publicou nesta sexta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) em seu site.
"Recentemente, a União Europeia anunciou a retomada dos embarques. Hoje, a China, último grande importador de carne de frango fechado, reabriu seus portos para o produto brasileiro", acrescentou.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou em comunicado que a retirada das restrições tem efeito imediato.
Antes da suspensão, a China era o principal comprador de carne de frango brasileira. Entre janeiro e maio, importou 228.200 toneladas do produto, gerando receitas de 545,8 milhões de dólares (2,91 bilhões de reais, na cotação atual), segundo a ABPA.
A associação afirmou que o governo brasileiro realizou um "amplo e intenso esforço diplomático" para retomar as exportações.
A gripe aviária tem se espalhado pelo mundo nos últimos anos, provocando o abate em massa de aves, algumas mortes humanas e o aumento do preço dos ovos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a infecção em humanos pode causar uma doença grave com alta taxa de mortalidade, mas o vírus não parece se transmitir facilmente de pessoa para pessoa.
Os casos humanos detectados até agora ocorreram principalmente em pessoas que tiveram contato próximo com aves e outros animais infectados, ou com ambientes contaminados.
