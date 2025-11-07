Hamas informa que entregará corpo de outro refém nesta sexta-feira

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas informou que entregará nesta sexta-feira (7) os restos mortais de outro refém que estava em Gaza, em cumprimento das condições do cessar-fogo com Israel.

As brigadas Ezedin al Qasam afirmaram em um comunicado no Telegram que, junto com a Jihad Islâmica, entregarão às 16H00 no horário de Brasília o corpo de um refém que foi encontrado hoje na localidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

No início da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro, o Hamas tinha 48 reféns em Gaza, 20 vivos e 28 mortos.

O movimento libertou todos os reféns que estavam vivos e entregou 22 dos falecidos, sendo 19 israelenses, um tailandês, um nepalês e um tanzaniano.

Israel acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos, mas o grupo palestino afirma que o processo tem sido lento porque muitos estão enterrados sob os escombros em Gaza.

O Hamas reiterou aos mediadores e à Cruz Vermelha que forneçam o equipamento necessário e o pessoal para encontrar os corpos.

bur-my-acc/dcp/an/sag/lm/am