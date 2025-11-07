Norris é o mais rápido no treino livre do GP do Brasil; Bortoleto é 5º

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido no único treino livre do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (7), no circuito de Interlagos, em São Paulo.

Norris superou seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, por apenas 23 milésimos de segundo, enquanto o alemão Nico Hülkenberg (Sauber) foi o terceiro, mais de seis décimos atrás da dupla da McLaren.

Novo líder do campeonato por apenas um ponto desde a vitória no GP México, há duas semanas, o britânico mais uma vez levou a melhor sobre Piastri, colocando pressão sobre seu rival direto na luta pelo título desde o início do fim de semana no Brasil.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o quarto colocado, à frente do brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que levantou a torcida em Interlagos.

O britânico George Russell (Mercedes) marcou o sexto tempo, seguido pelo francês Pierre Gasly, que surpreendeu com um ótimo desempenho ao volante da Alpine.

O espanhol Carlos Sainz (Williams), o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) e o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completaram o Top 10.

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) e as Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do britânico Lewis Hamilton terminaram em 17º, 18º e 19º, respectivamente. No entanto, esses resultados devem ser vistos com cautela, já que os três pilotos usaram pneus duros, o composto menos competitivo, enquanto seus rivais optaram por pneus médios.

As equipes agora têm duas horas para analisar os dados coletados durante o treino livre e ajustar seus carros para a classificação da corrida sprint, que começará às 15h30 (horário de Brasília).

-- Resultados do treino livre do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:09.975

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:09.998

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:10.594

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:10.606

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:10.616

George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.645

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:10.681

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:10.686

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:10.707

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:10.744

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:10.794

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:10.807

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:10.906

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.961

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:11.070

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:11.160

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:11.368

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.493

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:11.526

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:11.763

./bds/gk/cb