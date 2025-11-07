Kendrick Lamar lidera indicações do Grammy com 9
O rapper Kendrick Lamar lidera a lista de favoritos aos prêmios Grammy, que serão entregues em fevereiro de 2026, com nove indicações, seguido por Cirkut, Jack Antonoff e Lady Gaga, com sete indicações cada, anunciou a Recording Academy nesta sexta-feira (7).
O artista porto-riquenho Bad Bunny recebeu seis indicações, incluindo Gravação do Ano e Álbum do Ano por "DeBÍ Tirar Más Fotos".
