Kendrick Lamar lidera indicações do Grammy com 9

07/11/2025 13:57

O rapper Kendrick Lamar lidera a lista de favoritos aos prêmios Grammy, que serão entregues em fevereiro de 2026, com nove indicações, seguido por Cirkut, Jack Antonoff e Lady Gaga, com sete indicações cada, anunciou a Recording Academy nesta sexta-feira (7). 

O artista porto-riquenho Bad Bunny recebeu seis indicações, incluindo Gravação do Ano e Álbum do Ano por "DeBÍ Tirar Más Fotos".

