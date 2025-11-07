Assine
Ministro francês diz na China que venda de bonecas na Shein é 'inaceitável'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/11/2025 13:57

O ministro do Comércio Exterior da França, Nicolas Forissier, declarou nesta sexta-feira (7) que comunicou às autoridades da China que a venda de bonecas sexuais com aparência infantil na versão francesa do site do gigante do e-commerce Shein era "inaceitável".

A França iniciou nesta semana um procedimento para suspender a Shein pela venda dessas bonecas.

Esse conglomerado fundado na China, mas com sede em Singapura, suspendeu temporariamente a venda de produtos feitos por terceiros em seu site francês, exceto para itens de vestuário.

A França também pediu à União Europeia que tome medidas contra a plataforma de comércio online, que prometeu cooperar plenamente com as autoridades francesas.

O ministro francês visitou o centro financeiro de Xangai por ocasião de uma importante feira de importação e declarou que expôs a posição de seu país ao vice-ministro do Comércio chinês, Ling Ji.

"Era importante explicar isso às autoridades chinesas com um espírito de cooperação", disse aos jornalistas.

O ministro afirmou que expressou sua preocupação "de que na plataforma Shein sejam encontrados produtos que não são aceitáveis".

Segundo Forissier, a reunião transcorreu "muito bem" e ele acredita que seu interlocutor "entendeu perfeitamente a mensagem".

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China recusou-se nesta sexta-feira a comentar o assunto.

"Por princípio, o governo chinês sempre exige que as empresas operem de acordo com as leis e regulamentos e que cumpram com suas responsabilidades sociais", disse Mao Ning aos jornalistas em uma coletiva de imprensa.

