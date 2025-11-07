Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sobe para 13 número de mortos em acidente com avião de carga nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/11/2025 13:21

compartilhe

SIGA

O número de mortos no acidente com um avião de carga, na última terça-feira, nos Estados Unidos, aumentou para 13, segundo um novo balanço das autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A aeronave explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto internacional de Louisville, no estado do Kentucky, pouco após decolar com destino ao Havaí.

"Soube que uma décima terceira pessoa faleceu depois do acidente com o voo 2976 da UPS", escreveu, na noite de quinta-feira, o prefeito de Louisville, Craig Greenberg, em sua conta no X.

A queda do avião, da empresa internacional de entregas de pacotes UPS, destruiu ou danificou vários edifícios e provocou uma enorme coluna de fumaça.

Três vítimas eram tripulantes do avião, informou a UPS, cuja divisão aérea tem sede em Louisville, seu principal centro de conexões aéreas nos Estados Unidos. 

Os outros falecidos estavam no percurso feito pela aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, que terminou a quase 5 km do aeroporto.

Várias pessoas seguem desaparecidas.

A Junta Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) investigam as causas do acidente, o mais mortal na história da UPS.

bur-aje/sla/val/mel/mvv/aa

Tópicos relacionados:

acidente aviacao eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay