Fiorentina anuncia Paolo Vanoli como novo técnico

Paolo Vanoli é o novo técnico da Fiorentina, anunciou o clube toscano nesta sexta-feira (7), três dias depois da demissão de Stefano Pioli.

A 'Viola', que atualmente ocupa a lanterna da Serie A, não informou a duração do contrato de Vanoli, que estava livre no mercado desde que deixou o Torino, em julho.

O treinador, de 53 anos, tem passagens pelas seleções de base da Itália, Spartak Moscou (2021-2022) e Valencia (2022-2024).

Vanoli, que foi jogador da Fiorentina, assume uma equipe em crise que, com Pioli, somou apenas quatro pontos em dez rodadas na Serie A, o pior início de temporada da história do clube.

O novo treinador estreia no próximo domingo contra outro time tradicional do 'Calcio' em má fase, o Genoa, que ocupa a 18ª posição e abre a zona de rebaixamento.

