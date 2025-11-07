Cristiano Ronaldo lidera convocação de Portugal para garantir vaga na Copa de 2026

O técnico de Portugual, o espanhol Roberto Martínez, anunciou nesta sexta-feira (7) a lista de convocados para os dois últimos jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, novamente liderada pelo astro Cristiano Ronaldo e com o desfalque do lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain Nuno Mendes.

"É um jogador especial... Não há ninguém que possa substituir o Nuno Mendes. Provavelmente é o melhor do mundo neste momento", lamentou Martínez em entrevista coletiva.

O lateral, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo, "permanecerá em tratamento durante as próximas semanas", informou o PSG na última quarta-feira.

Martínez, que montou uma lista com 26 jogadores, conta com um novo atacante, Carlos Forbs, convocado pela primeira vez, e com o retorno do meio-campista João Neves, recuperado de uma lesão.

Mais uma vez, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, lidera a equipe. "Ele continua sendo um exemplo para o grupo com seus mais de 200 jogos", enfatizou o treinador espanhol.

Portugal enfrentará a Irlanda no dia 13 de novembro e receberá a Armênia três dias depois no Estádio do Dragão, no Porto.

Uma vitória em Dublin garante a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

-- Lista de convocados da seleção de Portugal:

- Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR), José Sá (Wolverhampton/ING), Rui Silva (Sporting/POR).

- Defensores: Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), João Cancelo (Al-Hilal/ASA), Matheus Nunes (Manchester City/ING), Rúben Dias (Manchester City/ING), Gonçalo Inácio (Sporting/POR), António Silva (Benfica/POR), Renato Veiga (Villareal/ESP).

- Meio-campistas: João Palhinha (Tottenham/ING), Rúben Neves (Al-Hilal/ASA), João Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ING), Bernardo Silva (Manchester City/ING).

- Atacantes: Pedro Gonçalves (Sporting/POR), João Felix (Al-Nassr/ASA), Francisco Trincão (Sporting/POR), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Rafael Leão (Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ING), Carlos Forbs (Brugge/BEL), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/ASA).

lf/obo/pm/avl/cb