Lamine Yamal retorna à seleção espanhola para reta final das Eliminatórias
Recuperado da pubalgia que o deixou de fora da última convocação, o atacante do Barcelona Lamine Yamal retornou à seleção espanhola para a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com a lista apresentada nesta sexta-feira (7).
A Espanha joga no dia 15 de novembro contra a Geórgia, em Tbilisi, e contra a Turquia, no dia 18, em Sevilha.
A 'Roja' lidera o Grupo E das Eliminatórias com 12 pontos, três à frente da Turquia e com saldo de gols a favor (+15 contra +3), o que a deixa muito perto da vaga direta no Mundial do ano que vem.
Na data Fifa anterior, em outubro, Yamal não foi convocado devido a uma pubalgia que o afetava desde os primeiros jogos das Eliminatórias, em setembro.
O atacante de 18 anos retorna à lista do técnico Luis de la Fuente, na qual não apareceu seu companheiro de Barcelona Pedri, que ficará várias semanas afastado devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.
Também desfalcam a Espanha por problemas físicos outros jogadores importantes como o lateral Dani Carvajal, o atacante Nico Williams e o zagueiro Robin Le Normand.
Por decisão técnica, De La Fuente decidiu não convocar o experiente atacante Álvaro Morata, capitão da seleção espanhola nos últimos anos.
-- Lista de convocados da seleção da Espanha:
- Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), David Raya (Arsenal/ING) e Álex Remiro (Real Sociedad/ESP).
- Defensores: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao/ESP), Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE), Marcos Llorente (Atlético de Madrid/ESP), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Pau Cubarsí (Barcelona/ESP), Dean Huijsen (Real Madrid/ESP) e Pedro Porro (Tottenham/ING).
- Meio-campistas: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA), Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Mikel Merino (Arsenal/ING), Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE), Pablo Barrios (Atlético de Madrid/ESP), Álex Baena (Villarreal/ESP) e Pablo Fornals (Celta de Vigo/ESP).
- Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP), Yeremy Pino (Villarreal/ESP), Dani Olmo (Barcelona/ESP), Fermín López (Barcelona/ESP), Lamine Yamal (Barcelona/ESP), Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto/POR) e Borja Iglesias (Betis/ESP).
