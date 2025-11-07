Assine
Internacional

União Europeia endurece concessão de vistos a cidadãos russos

07/11/2025 11:34

A União Europeia anunciou, nesta sexta-feira (7), normas mais rigorosas para a concessão de vistos aos cidadão russos, com o objetivo de reforçar sua segurança após vários ataques híbridos atribuídos à Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.

A partir desta sexta-feira, os cidadãos russos não receberão mais vistos de múltiplas entradas, mas apenas os válidos para uma entrada única, informou a Comissão Europeia. 

Essas restrições permitirão uma análise mais cuidadosa e repetida das solicitações de visto, com o objetivo de "reduzir qualquer risco potencial para a segurança", acrescentou a Comissão. 

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, destacou que o bloco enfrenta "perturbações e sabotagens sem precedentes causadas por drones". "Devemos proteger nossos cidadãos", enfatizou. 

No entanto, a medida não convence os dissidentes russos, que consideram que será útil para a propaganda do Kremlin. 

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não deixa de denunciar a suposta hostilidade do Ocidente contra o "mundo russo".

Neste contexto, e "com o objetivo de favorecer a paz na Europa, é contraproducente ajudar as autoridades russas a isolar a sociedade russa", considerou Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, em uma carta enviada a Kallas em setembro.

Questionado nesta sexta-feira sobre as críticas de Navalnaya, um porta-voz da Comissão assegurou que estão previstas exceções para certos casos, como "jornalistas independentes e defensores dos direitos humanos". 

"Excepcionalmente, em casos justificados, os Estados-membros também poderão conceder vistos de entradas múltiplas a pessoas cuja confiabilidade e integridade não apresentem nenhuma dúvida", acrescentou. 

Os 27 países do bloco já haviam reforçado o controle dos deslocamentos dos diplomatas russos nomeados em países da UE.

