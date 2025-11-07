México recebe Macron: foco no comércio e devolução de manuscritos indígenas

O presidente da França, Emmanuel Macron, visita o México nesta sexta-feira (7) para "fortalecer laços" políticos e comerciais um ano após a posse de Claudia Sheinbaum, que tem grande interesse em obter de seu homólogo a restituição de documentos históricos mexicanos "importantes".

É a primeira vez em 11 anos que um presidente francês visita o país latino-americano.

Macron chegou à capital mexicana na quinta-feira à noite, após participar, no Brasil, da conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, COP30. O chefe de Estado francês quer "fortalecer os laços políticos e estratégicos" com Sheinbaum, afirmou seu gabinete.

A mandatária, no poder desde outubro de 2024, é reconhecida a nível internacional pelo seu hábil manejo das relações com o imprevisível Donald Trump.

"A visita também tem como objetivo aprofundar nossos laços econômicos com o México", acrescentou um assessor de Macron, que viaja acompanhado por uma delegação de empresários franceses.

"Será uma ocasião para anunciar uma aceleração de nossa cooperação em todos os âmbitos: econômico, universitário, científico, cultural e, também, em relação ao meio ambiente, saúde e segurança", declarou o chefe da diplomacia francesa Jean-Noël Barrot.

A última visita ao México de um presidente francês, o socialista François Hollande, foi em 2014.

Macron será recebido por Sheinbaum no Palácio Nacional, onde ambos os mandatários se reunirão a sós antes de se juntarem aos dirigentes de empresas francesas e mexicanas.

O México é o primeiro país latino-americano investidor na França, enquanto a nação europeia ocupa o 11º lugar entre os investidores estrangeiros em território mexicano.

- Documento "fundamental" -

Além do aspecto econômico, Sheinbaum já deixou claro que para o México, a prioridade desta visita é o pedido de devolução de vários códices mesoamericanos — obras manuscritas dos povos originários que ilustram a vida e as crenças da civilização asteca. Os documentos estão na posse da França há décadas.

A visita de Macron "nos interessa muito por conta de alguns códices (...) que queremos que cheguem ao México, esse é o nosso principal interesse", disse a presidente na semana passada.

"Obviamente, ele vem com empresários e haverá um encontro também com empresários mexicanos. Mas o nosso maior interesse é a repatriação destes códices que são muito importantes para o México", acrescentou.

O governo de Sheinbaum está de olho em dois manuscritos em particular: o 'Códice Borbônico', conservado na Assembleia Nacional — câmara baixa do Parlamento francês — e o 'Códice Azcatitlán', que pertence ao acervo da Biblioteca Nacional da França.

Este último "é fundamental para conhecer o desenvolvimento do que foi o México-Tenochtitlan desde a sua fundação até ao início do século XVII", explicou o assessor presidencial mexicano José Alfonso Suárez del Real.

"Com isso, vamos conhecer quem eram os governantes astecas que permaneceram após a conquista como titulares dos quatro bairros" da grande cidade que mais tarde se tornaria a atual Cidade do México, afirmou.

Para a França, também "é um tema importante sobre o qual temos um diálogo muito aberto com os mexicanos", assegurou a presidência do país, destacando que foi criado em setembro "um grupo de trabalho franco-mexicano que reúne os nossos melhores especialistas nestes temas".

