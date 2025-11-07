Dezoito pessoas são presas na Turquia em investigação contra árbitros suspeitos de apostas

Dezoito pessoas foram detidas na Turquia no âmbito de uma investigação sobre árbitros de futebol suspeitos de terem apostado em partidas, anunciou nesta sexta-feira (7) o Ministério Público de Istambul.

Ao todo, 21 indivíduos, incluindo 17 árbitros e o presidente do Eyüpspor, um clube da primeira divisão do país, estão sujeitos a uma ordem de prisão.

O proprietário do clube Kasimpasa, outro time da primeira divisão de Istambul, assim como um ex-presidente do clube, também devem ser interrogados.

A Justiça está investigando suspeitas de "abuso de funções" e "influência no resultado de uma partida".

O Conselho Disciplinar da Federação Turca de Futebol (TFF) já havia suspendido na semana passada 149 árbitros acusados de terem apostado em partidas, desobedecendo à proibição que lhes é imposta por trabalharem como juízes esportivos.

As suspensões têm duração de entre oito e doze meses, detalhou a TFF, sem especificar se alguns dos árbitros envolvidos são suspeitos de terem apostado em partidas que apitaram.

Uma investigação da federação sobre 571 árbitros turcos revelou, no final de outubro, que 152 deles, incluindo 22 que atuam na primeira divisão turca, "apostam ativamente" em jogos.

Em um comunicado conjunto emitido na quarta-feira, esses árbitros denunciaram "acusações odiosas", afirmando que nenhum deles jamais apostou em uma partida que tenha dirigido.

Parte deles também afirma que suas apostas remontam a uma época em que eram árbitros amadores.

