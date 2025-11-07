Forças israelenses matam dois adolescentes da Cisjordânia acusados de lançar bombas

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (7), que matou dois suspeitos que, segundo afirmou, lançaram coquetéis molotov no vilarejo de Judeira, na Cisjordânia ocupada, durante a noite.

O Ministério da Saúde palestino identificou os mortos como dois adolescentes de 16 anos.

"Na noite passada, dois terroristas foram identificados enquanto acendiam e lançavam coquetéis molotov em direção a uma estrada (...) civil" em Judeira, ao norte de Jerusalém, disse o Exército em um comunicado.

Acrescentou ainda que a unidade militar destacada na área "eliminou" os indivíduos, palavra que os funcionários israelenses costumam usar quando os suspeitos são mortos.

O Exército publicou um vídeo de uma câmera de vigilância no qual se vê dois indivíduos lançando um objeto aceso por cima de um muro que se assemelha ao que separa a área próxima a Judeira de uma estrada utilizada por israelenses.

Embora esteja localizada na Cisjordânia, que Israel ocupa desde 1967, Judeira está cercada por estradas e terras anexadas por Israel.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou os dois indivíduos como Mohamed Atem e Mohamed Qasim, ambos de 16 anos.

Em um comunicado, o Ministério acrescentou que o Exército israelense havia recuperado os corpos dos dois adolescentes.

