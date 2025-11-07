Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Forças israelenses matam dois adolescentes da Cisjordânia acusados de lançar bombas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/11/2025 09:13

compartilhe

SIGA

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (7), que matou dois suspeitos que, segundo afirmou, lançaram coquetéis molotov no vilarejo de Judeira, na Cisjordânia ocupada, durante a noite.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Ministério da Saúde palestino identificou os mortos como dois adolescentes de 16 anos.

"Na noite passada, dois terroristas foram identificados enquanto acendiam e lançavam coquetéis molotov em direção a uma estrada (...) civil" em Judeira, ao norte de Jerusalém, disse o Exército em um comunicado.

Acrescentou ainda que a unidade militar destacada na área "eliminou" os indivíduos, palavra que os funcionários israelenses costumam usar quando os suspeitos são mortos.

O Exército publicou um vídeo de uma câmera de vigilância no qual se vê dois indivíduos lançando um objeto aceso por cima de um muro que se assemelha ao que separa a área próxima a Judeira de uma estrada utilizada por israelenses.

Embora esteja localizada na Cisjordânia, que Israel ocupa desde 1967, Judeira está cercada por estradas e terras anexadas por Israel.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou os dois indivíduos como Mohamed Atem e Mohamed Qasim, ambos de 16 anos.

Em um comunicado, o Ministério acrescentou que o Exército israelense havia recuperado os corpos dos dois adolescentes.

lba/dc/mab/jvb/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay