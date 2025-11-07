Assine
Várias pessoas adoecem após abrirem um pacote 'suspeito' em base militar dos EUA

AFP
AFP
Repórter
07/11/2025 08:41

Várias pessoas adoeceram após a entrega de um pacote suspeito em uma base militar perto de Washington, na quinta-feira (6), em um caso que está sendo investigado, informou a mídia americana. 

A Base Aérea de Andrews confirmou em um comunicado que partes da instalação em Maryland foram evacuadas após a abertura do pacote "suspeito". 

A base é usada regularmente para voos presidenciais. 

Como medida de precaução, duas áreas da base foram evacuadas, segundo a CNN, que cita o comunicado. 

A Base Aérea de Andrews afirmou que, após descartar inicialmente uma ameaça imediata, encaminhou o caso ao Gabinete de Investigações Especiais. 

Segundo o site de notícias Axios, um porta-voz militar afirmou em um comunicado que "várias pessoas se sentiram mal" depois que o pacote foi aberto e foram atendidas antes de serem liberadas. 

Um porta-voz da base aérea não respondeu imediatamente ao pedido de confirmação do incidente feito pela AFP. 

A CNN, citando duas fontes não identificadas, disse que o pacote continha um pó branco "desconhecido" e "propaganda política" que está sendo avaliada pelos investigadores. 

A base fica a uma curta distância da capital dos EUA e é frequentemente usada para voos de autoridades governamentais de alto escalão. 

O último pouso do presidente Donald Trump na base aconteceu na quarta-feira, em um voo do Air Force One procedente da Flórida, onde participou de um fórum empresarial.

