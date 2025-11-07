Assine
Quatro detidos na França por protestos durante apresentação de orquestra israelense

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/11/2025 07:57

A polícia francesa anunciou a detenção de quatro pessoas após os protestos que interromperam uma apresentação da Orquestra Nacional de Israel na sala da Filarmônica de Paris, informou um promotor nesta sexta-feira.

Vários espectadores interromperam diversas vezes o concerto da Orquestra Filarmônica de Israel na quinta-feira à noite.

Vídeos publicados nas redes sociais registraram momentos de confusão no auditório: uma pessoa utilizou um sinalizador no anfiteatro, o que provocou a intervenção de outros espectadores e resultou em uma briga.

A visita da principal orquestra de Israel gerou críticas de vários grupos antes do evento, devido à ofensiva militar israelense durante dois anos em Gaza e às severas restrições para permitir a entrada de ajuda no território palestino ocupado.

A Filarmônica de Paris informou que havia apresentado uma denúncia pela interrupção e destacou que "lamenta e condena energicamente os graves incidentes ocorridos".

Os "provocadores" foram retirados e o concerto prosseguiu pacificamente, acrescentou a mesma fonte. Um promotor francês informou nesta sexta-feira que três mulheres e um homem foram detidos.

jri-ber/ekf/ah/gil/pb/jvb/fp

Tópicos relacionados:

conflito cultura direitos franca genocidio israel manifestacao musica palestinos

