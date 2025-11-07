Exportações chinesas registram queda de 1,1% em outubro

As exportações da China caíram 1,1% em termos anuais em outubro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (7), devido ao agravamento das tensões comerciais com os Estados Unidos antes da reunião entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump, que apaziguou a disputa no final do mês passado.

O número representou a primeira queda nas vendas desde fevereiro, um resultado muito diferente da previsão da agência econômica Bloomberg, que apontava um aumento de 2,9%.

As importações no mesmo mês aumentaram 1,0%, segundo a Alfândega chinesa. O resultado também ficou abaixo da previsão de 2,7%.

China e Estados Unidos concordaram em flexibilizar sua guerra comercial na semana passada, depois que Xi e Trump se reuniram na Coreia do Sul.

O encontro encerrou meses de medidas de retaliação entre as duas maiores potências econômicas e tecnológicas. Os dois presidentes concordaram em suspender várias medidas por um ano.

A China também eliminou as tarifas adicionais sobre os produtos agrícolas americanos, incluindo a soja, fundamentais para os agricultores dos Estados Unidos, que representam uma parte crucial da base de apoio de Trump.

As importações da China procedentes dos Estados Unidos caíram 11,6% em outubro na comparação com o mês anterior, enquanto as exportações aumentaram 1,8%.

Os exportadores chineses haviam antecipado "suas operações comerciais para evitar as tarifas elevadas dos Estados Unidos", afirmou em uma nota Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management.

"Parece que a antecipação finalmente se dissipou em outubro. Como a guerra comercial foi suspensa por um ano, é provável que as exportações se normalizem", acrescentou.

