Testemunhas relatam explosões perto da capital do Sudão

Testemunhas informaram à AFP que ouviram explosões nesta sexta-feira (7) perto de Cartum, a capital sudanesa controlada pelo Exército, um dia após o anúncio de que as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar, aceitaram uma trégua humanitária.

Após a tomada, há menos de duas semanas, de El Fasher, o último reduto do Exército na região de Darfur, as FAR parecem estar deslocando sua atenção para o leste, rumo a Cartum e à região de Kordofan, rica em petróleo.

A capital permanece em relativa calma desde que o Exército oficial recuperou o controle da cidade há alguns meses.

Contudo, os paramilitares, em guerra com as Forças Armadas desde abril de 2023, prosseguiram com os ataques em várias regiões, contra alvos militares e civis.

Um morador de Omdurman, na área metropolitana de Cartum, disse à AFP sob a condição de anonimato, por medo de represálias, que acordou "por volta das 2h00 da madrugada com o som de explosões perto da base militar de Wadi Sayidna".

Outro morador afirmou que ouviu "um drone sobrevoando a área por volta das 4h00, antes de uma explosão perto" de uma central de energia elétrica, que provocou um corte de energia na região.

Em Atbara, controlada pelo Exército, quase 300 quilômetros ao norte de Cartum, um morador declarou que vários drones "apareceram sobre a cidade pouco depois das 3h00".

"As defesas antiaéreas os derrubaram, mas vi incêndios e ouvi explosões no leste da cidade", disse, também sem revelar seu nome.

Não há relatos de vítimas até o momento. O Exército e as FAR não comentaram os ataques.

O Sindicato dos Médicos do Sudão afirmou que os paramilitares bombardearam na manhã de quinta-feira um hospital na cidade sitiada de Dilling, em Kordofan do Sul. Várias pessoas ficaram feridas, algumas delas em condições graves.

